Обнаружен подавляющий рост клеток рака желудка природный продукт
Нони — это тропическое растение Morinda citrifolia, плоды которого традиционно используют для приготовления ферментированного сока и функциональных напитков. В новой работе ученые изучили действие такого сока на клетках рака желудка и на мышиной модели заболевания.
В экспериментах напиток снижал жизнеспособность опухолевых клеток, подавлял их размножение и миграцию, а у животных замедлял прогрессирование опухоли. Анализ показал, что сок нони запускал ферроптоз — форму гибели клеток, связанную с накоплением железа, окислением липидов и повреждением клеточных мембран.
Этот эффект был связан с изменением работы сигнального пути Nrf2/HO-1–GPX4. Среди активных веществ исследователи выделили флавоноиды, включая апигенин, нарингенин и куркумол.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил gorizont в категорию Онкология
Добавить комментарий