Названа главная привычка долгожителей, связанная со сном
Циркадный ритм и «социальный джетлаг»
Команда под руководством доктора Александроса Калканиса из Лёвенского католического университета (Бельгия) проанализировала данные 59 исследований.
Результат показал: одно и то же время отхода ко сну и подъема изо дня в день коррелирует с лучшими показателями психического и физического здоровья. И этот эффект не зависит от того, сколько именно часов вы проспали в сумме.
Ученые объясняют это работой циркадных ритмов. Когда утренний свет попадает на сетчатку глаза в одно и то же время, он посылает сигнал крошечному скоплению клеток в мозге, которые управляют «расписанием» организма: гормонами, температурой тела и обменом веществ. Сдвиг пробуждения на два часа в выходные создает эффект, который исследователи называют «социальным джетлагом». Организм оказывается в состоянии хаоса, пытаясь подстроиться под постоянно меняющийся график.
Цена нерегулярности: депрессия и болезни сердца
Обзор связывает хаотичный режим сна с целым букетом проблем:
Психика: у людей со стабильным графиком риск развития депрессии на 38% ниже, чем у тех, чей сон непредсказуем.
Метаболизм: нерегулярный сон ведет к повышению индекса массы тела (ИМТ) и трудностям с регулированием уровня сахара в крови.
Сердце: «плавающий» график связан с повышенным артериальным давлением и ростом числа сердечно-сосудистых событий.
Более того, исследование 60 000 взрослых в Великобритании показало, что высокий «индекс регулярности сна» снижает риск преждевременной смерти от любой причины на 30%. Этот показатель оказался даже более значимым прогностическим фактором, чем общая продолжительность сна.
Как закрепить «утренний якорь»?
Сон до полудня в субботу после тяжелой пятницы не помогает восстановиться, а разрушает внутреннюю настройку организма.
Рекомендации исследователей:
Соблюдайте окно в 60 минут: допустимое отклонение времени подъема в выходные не должно превышать одного часа от будничного графика. Сдвиг на два часа и более уже несет риски для здоровья.
Ложитесь раньше, а не вставайте позже: если нужно компенсировать недосып, лучше лечь в кровать пораньше вечером, сохранив привычное время пробуждения.
Ищите свет: старайтесь поймать первые солнечные лучи в течение часа после подъема — это закрепит ваш биологический ритм.
Долгое время золотым стандартом считались «7–9 часов сна». Теперь врачи и эксперты по общественному здравоохранению настаивают на добавлении второй строки: «в одно и то же время каждый день».
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий