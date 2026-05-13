Какие продукты укрепляют сосуды в пожилом возрасте?

Известный российский диетолог Михаил Гинзбург назвал квашеную капусту в числе продуктов, полезных для укрепления кровеносных сосудов в пожилые годы.Диетолог Гинзбург объяснил в интервью, что главным натуральным укрепителем сосудов являются витамины. В частности, свойства и функции сосудистой ткани улучшает витамин C. Кроме того, здоровье сосудистой системы улучшают кверцетин и рутин, являющиеся витаминоподобными веществами«Основные их источники – яблоки и цитрусовые», – отметил Михаил Гинзбург.Беседуя с «Москвой 24», диетолог добавил, что на состоянии сосудов благотворно сказывается употребление квашеной капусты. Этот продукт является богатым источником витамина С, вдобавок он стимулирует развитие полезной микрофлоры в кишечнике.Также, сообщил специалист, в пожилом возрасте сосудистую систему хорошо поддерживает употребление ягод (в частности, полезно есть малину, ежевику, клубнику, пуст даже в виде заморозки).«Ягоды содержат природные салицилаты – противовоспалительные и препятствующие тромбообразованию вещества, которые предотвращают слипание клеток крови и тем самым улучшают кровоток в капиллярах», - констатировал эксперт.

