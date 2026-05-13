Neurology: постоянное чтение и обучение снижают риск деменции на 38%

Регулярная умственная активность и доступ к образовательным ресурсам на протяжении всей жизни могут значительно снизить риск развития деменции.Болезнь Альцгеймера — это прогрессирующее заболевание мозга, при котором постепенно ухудшаются память, мышление и способность выполнять повседневные задачи. Одной из главных причин симптомов считаются патологические изменения в мозге, включая накопление белков амилоида и тау.Ученые проанализировали данные 1939 пожилых жителей Чикаго, участвовавших в проекте Rush Memory and Aging Project. Средний возраст участников в начале исследования составлял около 80 лет, при этом ни у кого из них не было деменции.Исследователи оценивали так называемое когнитивное обогащение — совокупность факторов, связанных с интеллектуальной активностью на протяжении жизни. Учитывались образование родителей, наличие книг и энциклопедий дома в детстве, чтение, посещение музеев, игры, уровень дохода и доступ к библиотекам в среднем и пожилом возрасте.За участниками наблюдали в среднем 7,5 года. За это время у 551 человека развилась болезнь Альцгеймера, а у 719 — умеренные когнитивные нарушения.Анализ показал, что высокий уровень когнитивного обогащения был связан с заметно меньшим риском деменции. Каждое увеличение общего показателя интеллектуальной активности снижало вероятность развития болезни Альцгеймера на 38%.Особенно заметной оказалась разница в возрасте появления симптомов. Участники с наиболее высоким уровнем умственной активности сталкивались с болезнью Альцгеймера в среднем почти в 94 года, тогда как у людей с минимальным уровнем когнитивного обогащения заболевание развивалось примерно в 88 лет.Исследователи также изучили мозг части участников после смерти. Оказалось, что у интеллектуально активных людей могли присутствовать типичные для болезни Альцгеймера патологические изменения, однако память и мышление у них дольше оставались сохранными.«Даже если в мозге уже происходят изменения, связанные с болезнью Альцгеймера, когнитивное обогащение может создавать своеобразный буфер», — объяснила нейропсихолог Центра болезни Альцгеймера Rush и доцент кафедры психиатрии и поведенческих наук Университета Раш в Чикаго Андреа Заммит.Авторы работы отмечают, что особенно важную роль играют интеллектуальная активность в среднем и пожилом возрасте. По их мнению, чтение, обучение, игры, музеи и другие формы умственной нагрузки помогают мозгу дольше сохранять устойчивость к возрастным изменениям.

