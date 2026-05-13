Диетолог Пегова рассказала, что полезно есть на завтрак

Из-за неправильного завтрака человек может весь день переедать, заявила врач-диетолог Евгения Пегова.Диетолог Пегова рассказала в интервью, что с утра организм стремится восполнить ресурсы, которые задействуется им для выработки энергии. Вот почему важно, чтобы на завтрак он могут получать необходимые вещества – макро и микроэлементы: белок, углеводы, витамины и так далее.Если завтрак несбалансированный – например, в нем слишком мало белка, витаминов, нужных жиров, но много простых углеводов, сахара – это негативно повлияет на пищевое поведение человека.«Рекомендуется всегда завтракать сытно и полезно. Неправильный завтрак ведет к перееданию в течение дня», - предупредила Евгения Пегова.Изданию «Подмосковье сегодня» медик объяснила: утром организм должен получать белок, полезные жиры и клетчатку. Рассуждая, что полезно есть на завтрак, диетолог сказала:«Яичница и омлет с овощами будут предпочтительнее каши. Также можно завтракать нутом и яйцами».Тем, кто предпочитает завтракать именно кашей, специалист посоветовала гречку и киноа.Если любимое блюло на завтрак – это бутерброд, то готовить его диетолог рекомендует из цельнозернового хлеба с добавлением овощей, отварного мяса, хумуса или твердого сыра.

