Онколог назвала способ отличить обычную родинку от меланомы

Врач-онколог медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова рассказала, как самостоятельно отличить обычную родинку от меланомы. Способ проверить себя на опасное заболевание она назвала «Ленте.ру» в День борьбы с меланомой, 13 мая.По словам врача, один из самых простых методов самопроверки называется ABCDE. Он включает оценку по пяти критериям: асимметрия, края, цвет, размер и новые симптомы. Онколог объяснила, что обратиться к врачу нужно, если кожное новообразование несимметричное, его края неровные или нечеткие, если оно имеет неоднородный цвет, быстро увеличивается или стало больше шести миллиметров.Отдельно доктор подчеркнула, что важно наблюдать за родинками в динамике. Даже небольшие изменения, которых раньше не было, могут быть поводом для проверки у врача. «Любое новое проявление, будь то зуд, кровоточивость или появление узелков, требует внимания», — отметила врач.Онколог уточнила, что система ABCDE не заменяет медицинскую диагностику, но помогает человеку быстрее заметить возможные риски. По ее словам, это особенно важно для людей с большим количеством родинок и светлым фототипом кожи.Доктор подчеркнула, что при подозрительных изменениях лучше не откладывать визит к специалисту. Раннее выявление изменений значительно повышает шансы на успешное лечение, подчеркнула она.

