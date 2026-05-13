Россиянам перечислили лайфхаки для похудения и экономии
Потребление колбас, жирных мясных продуктов, полуфабрикатов, хлебобулочных изделий и калорийных соусов стоит сократить в первую очередь, отметила специалист. Такие покупки делают продуктовую корзину заметно дороже и нередко становятся причиной переедания.
Самойлова также дала совет не закупать большие объемы продуктов длительного хранения — замороженных заготовок и консервов. Зимой они удобны, однако в сезон в них нет необходимости.
В мае эксперт посоветовала чаще покупать разнообразную зелень, а также молодую капусту, огурцы, редис, клубнику, черешню и молодой картофель. Также она затронула тему перекусов, посоветовав отказаться от зимней привычки и заменить сладости и снеки более простыми продуктами, например яблоки вместо шоколада и орехи вместо чипсов.
Чтобы не сорваться и не купить лишнего, навредив и здоровью, и кошельку, специалист дала совет составлять список перед посещением магазина, а также меню на пару дней.
