Россиянам перечислили лайфхаки для похудения и экономии

В теплое время года организму не нужно большое количество калорийной пищи, поэтому самое время переходить на легкий рацион. Так считает эксперт программы лояльности «X5 Клуб» Арина Самойлова.Потребление колбас, жирных мясных продуктов, полуфабрикатов, хлебобулочных изделий и калорийных соусов стоит сократить в первую очередь, отметила специалист. Такие покупки делают продуктовую корзину заметно дороже и нередко становятся причиной переедания.Самойлова также дала совет не закупать большие объемы продуктов длительного хранения — замороженных заготовок и консервов. Зимой они удобны, однако в сезон в них нет необходимости.В мае эксперт посоветовала чаще покупать разнообразную зелень, а также молодую капусту, огурцы, редис, клубнику, черешню и молодой картофель. Также она затронула тему перекусов, посоветовав отказаться от зимней привычки и заменить сладости и снеки более простыми продуктами, например яблоки вместо шоколада и орехи вместо чипсов.Чтобы не сорваться и не купить лишнего, навредив и здоровью, и кошельку, специалист дала совет составлять список перед посещением магазина, а также меню на пару дней.

