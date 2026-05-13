Врач Аплетаева: после 60 лет нужно ограничивать сахар и насыщенные жиры

По словам врача Марины Аплетаевой, в рационе людей старше 60 лет должно быть как можно меньше продуктов с добавленным сахаром и насыщенными жирными кислотами.Медик Аплетаева рассказала, что источниками насыщенных жиров являются продукты животного происхождения – в первую очередь, жирное мясо. Такие продукты нельзя считать абсолютно вредными, поскольку они содержат витамины и другие важные вещества. Но после 60 лет их выбор должен быть более избирательным и щепетильным – как и количество, употребляемое в пищу.«Недостатком насыщенных жиров является то, что они хуже перевариваются. Кроме того, употребление баранины и свинины может спровоцировать проблемы со здоровьем у пожилых людей или усугубить уже имеющиеся заболевания», - заявила Аплетаева.Врач добавила, что в пожилые годы в организме зачастую уровень холестерина и других жировых веществ в крови является повышенным. Употребление большого количества насыщенных жиров может серьезно усугубить эту проблему, стать фактором роста атеросклеротических отложений в сосудах (с чем связан риск инфарктов и инсультов).«Пожилым людям рекомендуется заменить баранину и свинину на курицу, индейку и рыбу».Что касается сластей, Марина Аплетаева заявила: после 60 лет их по возможности лучше не есть совсем, предпочитая любым видам сладкого фрукты. Из фруктов организм получает нужный ему сахар, плюс обеспечивается витаминами, полезными для сосудов и сердца, а также клетчаткой, стимулирующей работу кишечника.Совет ограничить сладкое в рационе связан с тем, что у людей 60 лет и старше уровень сахара в крови без того бывает склонен к повышенным значениям

