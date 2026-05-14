Aging Cell: Простое изменение в рационе способно омолодить организм

Ученым Сиднейского университета удалось выяснить, что уменьшение объёма жиров и животного белка в меню способно снизить биологический возраст пожилых людей.К исследованию привлекли 104 человека возрастной категории от 65 до 75 лет. Предметом изучения был не паспортный, а биологический возраст, отражающий состояние организма и активность старения. Чтобы его оценить, специалистами были использованы 20 биомаркеров, в том числе, концентрацию холестерина, инсулина и С-реактивного белка, являющегося маркером воспалений.Участники были рандомно разделены на четыре группы с разными видами питания. Две группы использовали обычный смешанный рацион с животным и растительным белком, две другие — полувегетарианский, в котором 70% белка давали растительные источники. Помимо этого, часть рационов была насыщена жирами при м алом объёме углеводов, другая — напротив, была маложировой, но при высоком объёме углеводов.Единственная группа, где не обнаружилось изменений биологического возраста, питалась ближе всего к своему привычному рациону — с большим содержанием жиров и животного белка.В других группах фиксировалось понижение маркеров биологического возраста уже через четыре недели. Максимальные перемены наблюдали у испытуемых, что придерживались низкожировой диеты при высоком содержании углеводов и с сохранением животного белка.Авторы акцентируют: пока неизвестно, будет ли сохраняться эффект надолго и реально ли он понижает риски возрастных заболеваний. Но результаты демонстрируют, что даже недлительные изменения в питании быстро отражаются на процессах старения организма.

