Обнаружен эффективный метод снижения давления без лекарств

Регулярные физические тренировки могут заметно снижать артериальное давление даже без медикаментов.Ученые изучили результаты 31 клинического исследования с участием более 1345 человек. Авторы сравнили влияние разных видов физической активности на показатели суточного артериального давления — более точного индикатора сердечно-сосудистых рисков, чем разовые измерения у врача.Наиболее эффективными оказались комбинированные тренировки, сочетающие кардио- и силовые упражнения, а также интервальные тренировки высокой интенсивности. В среднем такие нагрузки снижали систолическое давление на 5-6 миллиметров ртутного столба за сутки. Хорошие результаты также показали обычные аэробные нагрузки: ходьба, бег и велосипед.Исследователи отмечают, что регулярная физическая активность помогает улучшать состояние сосудов и снижать нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

