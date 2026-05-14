Антиоксидант, обнаруженный в 3 видах морепродуктов, увеличивает продолжительность жизни на 20%

Было показано, что антиоксидант астаксантин активирует ген долголетия, общий для многих долгожителей.Генетический состав во многом определяет продолжительность жизни, но есть доказательства того, что выбор здорового образа жизни может помочь людям создавать генетические изменения для увеличения продолжительности жизни.Недавние исследования, оценивающие нейропротекторные свойства астаксантина при старении мозга, показывают, что три вида морепродуктов могут содержать большее количество антиоксиданта. В некоторых исследованиях молекула значительно увеличила продолжительность жизни червей.Длина теломер положительно связана с потреблением бобовых, орехов, водорослей, фруктов и 100-процентных фруктовых соков, молочных продуктов и кофе. Однако это обратно связано с потреблением алкоголя, красного мяса и обработанных блюд. Некоторые пищевые продукты предполагают, что гены долголетия могут быть сконструированы самостоятельно за счет потребления продуктов, содержащих антиоксидант астаксантин.«Астаксантин — антиоксидантный каротиноид, вырабатываемый морскими животными, который привлек внимание в борьбе со старением», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.Текущие исследования показывают, что астаксантин может увеличить продолжительность жизни животных благодаря своим антиоксидантным свойствам.Продолжительность жизни круглых червей, которых кормили астаксантином, увеличилась примерно на 20 процентов. В более поздних обзорах подчеркивается способность астаксантина регулировать аутофагию — процесс, защищающий клетки от стрессовых состояний."Астаксантин «активирует» ген FOXO3 — вариант, связанный с долголетием. Наиболее мощным природным источником астаксантина является особая форма микроводорослей, которая содержит гораздо больше, чем любая рыба. Но криль, креветки и раки также являются отличными источниками морского антиоксиданта".

