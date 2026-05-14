Стало известно, как рассчитать свой идеальный вес
«Самый простой способ рассчитать свой нормальный вес – это отнять от роста 100. Допустим, при росте 173 сантиметров можно весить 73 килограмма», – пояснил он в интервью РИА Новости.
Тутельян отмечает, что борьба с лишним весом не всегда дается легко, ведь к избыточной массе тела приводят не только неправильный рацион и гиподинамия, но и ряд заболеваний.
