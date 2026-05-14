Разные виды чая полезны при высоком сахаре в крови и диабете

Людям, больным диабетом, полезно пить не только зеленый или черный чай, но также ромашковый и мятный чаи, каркаде.Многие исследования показывают, что чай является одним из лучших напитков, способных снижать уровень сахара в крови и риск диабета, – этому способствуют содержащиеся в нем витамины и микроэлементы, антиоксиданты. В частности, с употреблением чая связаны уменьшение воспаления, повышение чувствительности к инсулину, укрепление иммунитета, улучшение кровообращения.Таким образом, при высоком сахаре в крови и диабете полезно употреблять разные виды чая.Имбирный. Имбирь является природным противовоспалительным антиоксидантом со многими потенциальными преимуществами для здоровья. Данные испытаний показывают, что потребление имбиря может помочь снижать уровень гликированного гемоглобина и уровень глюкозы в сыворотке натощак у людей с диабетом типа 2.Зеленый. Употребление зеленого чая помогает свести к минимуму повреждение клеток и воспаление, оптимизировать регулирование уровня сахара в крови и помочь в потере веса. Согласно исследованиям, люди, которые пьют зеленый чай, имеют меньшую окружность талии и меньше жира, а ведь именно ожирение является ключевым фактором развития диабета 2 типа.Каркаде. Диабет тесно связан с высоким кровяным давлением и повышенным риском сердечного приступа или инсульта. Употребление каркаде помогает людям с диабетом контролировать уровень артериального давления благодаря действию его антиоксидантов. Исследования также показывают, что гибискус (растение, из которого готовится каркаде) может помочь снизить резистентность к инсулину.Ройбуш. Исследования на животных показали, что антиоксидант аспалатин в чае ройбуш обладает антидиабетическими свойствами. Аспалатин сокращает вызванное высоким уровнем сахара в кровивоспаление сосудов, препятствует развитию атеросклероза и проблем с сердцем.Мятный. Людям с диабетом 2 типа, которые испытывают стресс, мятный чай полезен своим расслабляющим эффектом – при снижении беспокойства и тревоги улучшаются показатели уровня глюкозы в крови.Ромашковый. Чай с ромашкой обладает противовоспалительными свойствами, снижающими риск повреждения поджелудочной железы, органа, который регулирует уровень сахара в крови. Ромашковый чай также улучшает защиту организма от окислительного стресса, который усугубляет имеющиеся проблемы со здоровьем у диабетиков.Черный. Исследования на животных показали, что черный чай снижает усвоение углеводов и улучшает контроль уровня глюкозы в крови.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки