Принципы питания при резких перепадах погоды: что включить в рацион

Эти подсказки точно пригодятся, когда за окном то холод, то жара.В весенний период наблюдаются резкие перепады температур — за тёплыми днями нередко следуют внезапные похолодания и наоборот. Быстрая смена погодных условий влияет на нашу жизнь, рацион и вкусовые предпочтения. В этой статье разберём, какие продукты следует добавить в меню утром, днём и вечером, чтобы избежать негативного влияния погодных качелей.Светлана Бурнацкая, врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга):«Вегетативная нервная система человека на постоянной основе подстраивает работу внутренних органов под окружающие условия. При перепадах атмосферного давления, скачках температуры и влажности меняется тонус сосудов, в том числе снабжающих желудочно-кишечный тракт (ЖКТ)».Например, в жару организм запускает активный механизм терморегуляции, чтобы контролировать охлаждение. В связи с этим пищеварение «отходит на второй план» — ферментов выделяется меньше, перистальтика замедляется. Если игнорировать эти сигналы и есть тяжёлую пищу «по расписанию», повышается риск обострения гастрита или возникновения тяжести, вздутия.Что нужно организму в жарких погодных условиях?Жара является одним из экстремальных периодов для организма. Терморегуляция требует много энергии для охлаждения тела и улучшения кровообращения. В это время лучше отказаться от тяжело перевариваемых продуктов. Приоритет — лёгкая, быстро усвояемая пища: нежирная рыба, курица на пару, сезонные овощи, фрукты, кисломолочные продукты. Избегайте жирного, жареного и избытка простых углеводов — на их переваривание тратится много энергии и воды, что усиливает нагрузку на сердце.Обезвоживание в жару — главный враг терморегуляции и пищеварения. Существует универсальная формула — 30 мл воды на 1 кг массы тела в сутки. К этому объёму добавляйте 200-300 мл на каждый час пребывания на открытом воздухе или физической активности. Пить нужно небольшими порциями (по 100–150 мл) каждые 20-30 минут, а не ждать чувства жажды. Если потеете интенсивно, часть воды заменяйте на минеральную (без газа) или добавляйте в обычную щепотку соли и лимонный сок — это поможет удержать электролиты.Что нужно организму в холодных погодных условиях?В холод организм тратит энергию на обогрев, поэтому потребность в калориях растёт. Здесь уместны сложные углеводы (цельнозерновые крупы), качественные белки и полезные жиры (орехи, авокадо, оливковое масло) — они дают длительное чувство сытости и «топливо» для термогенеза. Однако холодная погода — это не повод нагружать желудок. Водный баланс при этом рекомендуется соблюдать по универсальному правилу, указанному ранее.Утро, день, вечер: что и когда усваивается лучше?Циркадные ритмы — это внутренние биологические часы, которые регулируют выработку гормонов и ферментов. Именно они являются в этом вопросе решающим фактором.Утро (6:00–10:00): пик активности кортизола и инсулина. Организм лучше всего справляется со сложными углеводами (каши, цельнозерновой хлеб) и белками — они дадут энергию на первую половину дня.День (12:00–15:00): максимальная ферментативная активность ЖКТ. Это оптимальное время для самого плотного приёма пищи, включая белки и жиры. В этот промежуток времени ваш организм полон сил.Вечер (после 18:00-19:00): чувствительность к инсулину снижается, выработка мелатонина готовит ко сну. Предпочтительны лёгкие белки (рыба, творог) и некрахмалистые овощи. Поздний ужин тяжёлой пищей может нарушить не только сон, но и утренний аппетит.Физическая нагрузка при резких перепадах погоды: до или после еды?В жару или сильный холод тренируйтесь либо за 1,5–2 часа до еды, либо через 2–2,5 часа после. После приёма пищи кровь приливает к органам пищеварения: если в этот момент начать активно двигаться, возникнет конкуренция за кровоток между мышцами и ЖКТ. В жару это резко повышает риск теплового удара, в холод — спазма сосудов и дискомфорта в животе.Лёгкая активность (ходьба, растяжка) возможна в любое время, но интенсивные тренировки планируйте на самые умеренные часы суток (раннее утро или вечер в жару; середина дня в холод).Если у вас есть хронические заболевания (гипертония, диабет, болезни ЖКТ), любые коррективы в питании и режиме дня при резких погодных перепадах обсуждайте с лечащим врачом.

