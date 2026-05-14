Врач оценил возможность умереть от страха

Летальный исход из-за сильного страха — редкое, но возможное явление. Об этом рассказал врач, старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов в беседеПо словам медика, страх — мощный стресс для организма. В ответ на него надпочечники выделяют критическую дозу адреналина, что вызывает спазм сосудов — артерии резко сужаются, ткани начинают испытывать кислородное голодание. Особенно опасны спазмы коронарных и мозговых артерий.Одновременно резко подскакивает давление, нагрузка на сердечную мышцу увеличивается в несколько раз за секунды. Адреналин также провоцирует аритмию, нарушая электрическую проводимость сердца. В тяжелых случаях может развиться фибрилляция желудочков — хаотичное сокращение, при котором сердце перестает качать кровь, и наступает клиническая смерть.

