Невролог Барышев: какое головокружение говорит об опасных заболеваниях?

Головокружением могут проявляться такие заболевания мозга как рассеянный склероз и энцефаломиелит.Ощущение головокружения является распространенным расстройством, появлению которого могут способствовать разные факторы – от плохой осанки до патологий головного мозга. Врач-невролог Артем Барышев рассказа в интервью, что вызывать головокружение может интоксикация организма, вызванная инфекциями.«Вы вдруг почувствовали, что вас мутит, крутит и пол уходит из-под ног – наиболее вероятной причиной такого состояния может быть общее воспаление в организме – начальный период гриппа, вирусной инфекции, пищевого отравления», - перечислил Барышев.Беседуя с «Лайфом», он добавил, что редкие и быстро проходящие эпизоды головокружения не опасны, но если они учащаются, а неприятное ощущение становится более интенсивным, продолжительным, – игнорировать этого нельзя. Таким образом могут «заявлять» о себе болезни мозга на ранних этапах своего развития. В частности, утяжеляющееся головокружение может указывать на рассеянный склероз, энцефаломиелит.Также невролог назвал другие возможные причины головокружения.Проблемы с глазными мышцами, зрением.Возрастное искривление позвоночника и нарушение осанки, вызывающие ухудшение кровоснабжения мозга.Опухоли в мозге.Появление образований во внутреннем ухе.Невроз.Барышев подчеркнул: если случаи головокружения стали повторяться, нужно обязательно обратиться к врачу.

