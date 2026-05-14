Некоторые полезные продукты оказались виновниками метеоризма
Врач предупредила, что вызвать сильное скопление газов в животе могут все виды капусты.
«Брокколи, белокочанная, цветная и брюссельская капуста богаты клетчаткой и серосодержащими соединениями. При их расщеплении в кишечнике образуется сероводород — газ с характерным запахом тухлых яиц», — объяснила она.
При этом специалист отметила, что сырая капуста создает больше проблем, чем тушеная или приготовленная на пару.
Еще одним провокатором метеоризма Степанова назвала молоко. По ее словам, у большинства взрослых людей снижена выработка лактазы — фермента, расщепляющего молочный сахар лактозу. Когда фермента не хватает, лактоза доходит до толстой кишки и активно ферментируется бактериями. В итоге возникают вздутие, бурление в животе и жидкий стул.
По словам гастроэнтеролога, привести к дискомфорту в ЖКТ могут так называемые FODMAP-продукты, к которым относятся лук, чеснок, яблоки, груши, грибы, мед, сухофрукты, спаржа, артишоки.
