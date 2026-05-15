Ученые выяснили, что состояние глаз может выявить риск развития остеопороза

Являясь единственным внешним продолжением центральной нервной системы, эти органы чувств могут отражать не только состояние нашего мозга и кровеносных сосудов, но и состояние наших костей. Исследования населения в Сингапуре и Великобритании показали, что риск развития остеопороза у человека может быть связан со скоростью старения его глаз. Результаты исследования были опубликованы в журнале PLOS Digital Health.Остеопороз — это «скрытая» потеря минеральной плотности костной ткани, от которой страдает почти 20 процентов населения мира.Это заболевание особенно часто встречается у женщин в постменопаузе и пожилых людей и приводит к ослаблению костей, что может увеличить риск переломов, потенциально смертельно опасных для жизни.На данный момент лекарства от этого заболевания нет, а диагностика с помощью сканирования плотности костной ткани иногда может быть проведена слишком поздно, чтобы можно было предпринять профилактические меры, такие как увеличение физической активности или изменение рациона питания.Зачастую такие обследования не рекомендуются до тех пор, пока у человека определенного возраста не произойдет перелом кости.Возможно, фотографирование сетчатки глаза — более простой способ отслеживать состояние скелета человека по мере его старения.Глаза — одно из немногих мест в организме, где можно наблюдать нервы, кровеносные сосуды, маркеры воспаления и метаболические показатели без использования инвазивных методов.Учитывая это, популяционное исследование, охватившее почти 2000 взрослых жителей Сингапура, выявило важную взаимосвязь: согласно некоторым показателям, чем старше выглядит сетчатка, тем ниже, вероятно, будет минеральная плотность костной ткани у этого человека.Обратившись к исследованию UK Biobank, в котором приняли участие почти 44 000 человек, та же исследовательская группа обнаружила еще одну схожую закономерность. Чем старше выглядела сетчатка, тем выше был риск развития остеопороза с течением времени, даже с учетом основных факторов риска.«Эти результаты позволяют предположить, что биологическое старение сетчатки может отражать более широкие процессы старения, связанные со здоровьем скелета», — заключают авторы исследования, возглавляемые учеными из Сингапурского института офтальмологических исследований. «Таким образом, визуализация сетчатки может представлять собой простой, неинвазивный и доступный способ проведения скрининга на риск развития остеопороза».В последние годы внутренний слой глаза, известный как сетчатка, стал рассматриваться как потенциально мощный индикатор состояния здоровья.Некоторые исследования показывают, что признаки, проявляющиеся глубоко внутри глаз, могут даже выявить тех, кто подвержен наибольшему риску когнитивных нарушений или ускоренного старения.Эти идеи пока носят экспериментальный характер, но появляется все больше свидетельств того, что сетчатка глаза хранит ключи к нашему скрытому состоянию бытия.Научиться «читать» эти сигналы, чтобы получить представление о состоянии здоровья различных органов, таких как сердце или мозг, — гораздо более сложная задача.Искусственный интеллект (ИИ) помогает нам выявлять различные детали, анализируя огромные массивы данных.Исследователи под руководством офтальмолога Циншэна Пэна из Национального глазного центра Сингапура обучили модель глубокого обучения прогнозировать скорость старения сетчатки, используя почти 130 000 изображений сетчатки от более чем 40 000 участников южнокорейского исследования состояния здоровья.Затем эта модель искусственного интеллекта, получившая название RetiAGE, была применена к населению Сингапура и Великобритании для прогнозирования 10-летней вероятности диагноза остеопороза или перелома.Данная модель не является исчерпывающей и основана лишь на некоторых показателях старения глаз, но она предполагает тесную связь между состоянием глаз и здоровьем костей.Исследовательская группа выявила, что при каждом увеличении показателя RetiAGE на одно стандартное отклонение риск развития остеопороза в британской выборке увеличивается на 12 процентов. Это подтвердилось даже с учетом возраста, пола, ИМТ, физической активности, статуса курения и состояния сердечно-сосудистой системы.Хотя у женщин остеопороз диагностируется чаще, связь между здоровьем костей и здоровьем глаз в британских данных оказалась сильнее среди мужчин. Каждое стандартное отклонение увеличения показателя RetiAGE было связано с повышением риска остеопороза на 25 процентов в этой подгруппе.Кости и глаза — совершенно разные части тела, но они получают пользу от схожего образа жизни, такого как физическая активность, правильное питание и воздействие солнечного света. Это означает, что если глаза хорошо стареют благодаря этим факторам, то и кости, вероятно, тоже хорошо стареют.Возможно, здесь также играют роль общие генетические факторы. Например, ген, регулирующий иммунные клетки в глазу, также отвечает за образование важных костных клеток.Кроме того, существуют общие риски. Проблемы с воспалением или сосудистой системой могут повлиять на кости, а также на глаза. Например, осмотр у окулиста может помочь выявить случаи повышенного кровяного давления.Интересно, что гипертония и остеопороз тесно связаны и имеют общие основные признаки. Некоторые исследования даже предполагают, что высокое кровяное давление может приводить к снижению костного метаболизма.Ни один орган в организме не существует в вакууме. Если глаза что-то нам говорят, то это послание может быть применено и ко многим другим аспектам здоровья человека.Например, в ходе популяционного исследования, проведенного в Южной Корее в 2018 году, ученые обнаружили связь остеопороза с возрастной макулярной дегенерацией глаза, но только среди женщин.«Показатели RetiAGE, которые легко получить из стандартных фотографий сетчатки, представляют собой неинвазивный, недорогой и воспроизводимый метод измерения», — утверждают авторы исследования. «Результаты нашего исследования подчеркивают потенциал использования фотографий сетчатки для скрининга пациентов с доклинической стадией остеопороза».

