Генетик рассказала, почему отдельным людям трудно отказаться от сладкого

Исследования доказывают, что у людей существуют врожденные различия в функционировании систем, которые регулируют аппетит. Ряд генетических изменений могут влиять на ощущение голода, насыщения и тягу к сладкому. Об этом рассказала руководитель научных коммуникаций медико-генетического центра Genotek Екатерина Суркова.Эксперт пояснила, что существует один из базовых механизмов, связанных с гормонами голода и насыщения, с грелином и лептином. Их баланс регулируют гены, а некоторые вариации способны сделать людей более восприимчивыми к сигналам голода либо, напротив, приводят к худшему распознаванию сытости. Так, изменения в гене FTO часто коррелируются с повышением аппетита и склонностью к перееданию.Тягу к сладкому отчасти определяет то, как именно мозг отзывается на награду. Здесь задействуется дофаминовая система, формирующая чувство удовольствия. У отдельных людей генетические нюансы снижают чувствительность этой системы, и в этих случаях для получения того же уровня удовольствия потребуется больше стимуляции, такой как сладкая пища. Генетик объясняет: поэтому одним вполне достаточно кусочка шоколада, а другие не могут остановиться.Существуют и гены, оказывающие воздействие на восприятие вкуса. В частности, вариации в рецепторах сладкого вкуса усиливают или ослабляют ощущение сладости, отчего одна и та же еда воспринимается по-разному.В итоге у человека формируется более выраженная тяга к сахару либо, наоборот, нейтральное восприятие его. Но и генетическая предрасположенность — не приговор. Она определяет диапазон реакций организма, но многое можно исправить образом жизни. Грамотное питание, качественный сон и понижение стресса существенно смягчают даже сильную склонность к перееданию или любовь к сладкому.

