Онколог призвал отказаться от трех разрушительных утренних привычек

Онколог Владимир Ивашков призвал россиян отказаться от трех утренних привычек, поскольку они оказывают разрушительное влияние на здоровье. На эту тему он высказался в своем Telegram-канале.Во-первых, Ивашков посоветовал не пить кофе натощак. Дело в том, что этот напиток провоцирует подъем уровня кортизола в крови, который и так повышен по утрам. В результате у человека могут возникнуть тревожность и раздражительность, предупредил доктор.Во-вторых, Ивашков призвал отказаться от приема натощак лекарств, а особенно нестероидных противовоспалительных препаратов, таких как ибупрофен и аспирин. Он подчеркнул, что из-за этой привычки повышается риск развития язвы желудка.В-третьих, вредны по утрам и интенсивные тренировки, добавил Ивашков. «Исследования показывают: производительность при тренировках натощак снижается на 10-20 процентов, а восстановление хуже. Легкая прогулка — окей. Тяжелая нагрузка — нет. За 1-1,5 часа до тренировки съешьте что-то легкое с белком и углеводами», — написал он.

