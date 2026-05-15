Онколог призвал отказаться от трех разрушительных утренних привычек
Во-первых, Ивашков посоветовал не пить кофе натощак. Дело в том, что этот напиток провоцирует подъем уровня кортизола в крови, который и так повышен по утрам. В результате у человека могут возникнуть тревожность и раздражительность, предупредил доктор.
Во-вторых, Ивашков призвал отказаться от приема натощак лекарств, а особенно нестероидных противовоспалительных препаратов, таких как ибупрофен и аспирин. Он подчеркнул, что из-за этой привычки повышается риск развития язвы желудка.
В-третьих, вредны по утрам и интенсивные тренировки, добавил Ивашков. «Исследования показывают: производительность при тренировках натощак снижается на 10-20 процентов, а восстановление хуже. Легкая прогулка — окей. Тяжелая нагрузка — нет. За 1-1,5 часа до тренировки съешьте что-то легкое с белком и углеводами», — написал он.
