Врач подсказал быстрый утренний тест для оценки общего состояния здоровья

Психонейроиммунолог Ксеви Вердагер подсказал быстрый тест, который можно сделать сразу же после пробуждения, чтобы оценить общее состояние здоровья.Вердагер посоветовал с утра потрогать пальцы рук и ног — они должны быть холодными. Если это так, то сложный гормональный механизм, который регулирует многие важные процессы в организме, работает стабильно, утверждает врач.Доктор объяснил, что в норме по утрам у человека повышается уровень адреналина, норадреналина и дофамина в крови. Эти гормоны вызывают сужение кровеносных сосудов в конечностях. Холодные пальцы, но при этом теплое тело указывают на отменное здоровье. «Организм отдает приоритет кровообращению и температуре в основных органах, что необходимо для правильного функционирования пищеварительной системы, фертильности и уровня энергии в течение дня», — пояснил Вердагер.

