Врач Мансурова рассказала, кому не стоит есть блины

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта следует воздерживаться от употребления блинов, заявила диетолог Ирина Мансурова.Медик уточнила в интервью, при каких патологиях ЖКТ противопоказаны блины.«От употребления блинов, даже на Масленицу, стоит отказаться людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, к примеру, панкреатитом, холециститом или язвенной болезнью», - рассказала Ирина Мансурова.Беседуя с «Лайфом», диетолог отметила, что при названных нарушениях нужно остерегаться насыщенных жирных блюд – их переваривание становится слишком тяжелой нагрузкой для пищеварительных органов, которые без того ослаблены имеющимся заболеванием. Блины, особенно с начинкой, как раз отличаются высоким содержанием жиров и калорий.Мансурова добавила, что при наличии сахарного диабета, непереносимости глютена и казеина блины также лучше не есть. При имеющемся лишнем весе употреблять их нужно с осторожностью, предпочитая наиболее диетические варианты.«Помните, что блины с начинкой – это самостоятельное сытное блюдо, а не десерт. Употреблять их нужно в первой половине дня», - подчеркнула диетолог.

