Дефицит одного витамина связали с риском внезапной потери слуха
Речь идет о внезапной сенсоневральной тугоухости — состоянии, при котором слух резко ухудшается в течение нескольких дней. Ученые отмечают, что причины такого нарушения до конца не изучены, однако среди возможных факторов рассматриваются воспаление, нарушения кровоснабжения, вирусные инфекции и сбои в работе иммунной системы.
Авторы обзора проанализировали результаты нескольких исследований и обнаружили, что у пациентов с внезапной потерей слуха уровень витамина D в крови часто был заметно ниже, чем у здоровых людей. Кроме того, дефицит витамина оказался связан с более выраженным ухудшением слуха, худшим ответом на лечение и повышенным риском повторных эпизодов заболевания.
Исследователи подчеркивают, что пока связь между витамином D и потерей слуха окончательно не доказана, а сам витамин нельзя рассматривать как полноценный диагностический маркер. Тем не менее ученые считают, что в будущем анализ уровня витамина D может стать частью персонализированного подхода к профилактике и лечению нарушений слуха.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий