Непереносимость молока может возникнуть в любом возрасте: симптомы

С возрастом кишечник человека может перестать нормально переваривать молоко и продукты на его основе.С возрастом в тонком кишечнике может возникнуть дефицит лактазы – фермента, необходимого для расщепления молочного сахара, известного как лактоза. Таким образом, непереносимость молока – это фактически непереносимость лактозы. Возникать она может у человека любого возраста, рассказали специалисты из NHS (Национальной службы здравоохранения Великобритании). Большинство людей впервые замечают признаки непереносимости молока в возрасте от 20 до 40 лет.По словам медиков, при непереносимости лактозы в течение нескольких часов после употребления молока или молочных продуктов возникают неблагополучные симптомы нарушенного пищеварения. Их тяжесть и скорость появления зависят от количества потребляемой лактозы, а также от степени чувствительности организма к ней. Некоторые люди могут болезненно реагировать на несколько капель молока, добавленного в чай или кофе.Симптомы непереносимости молока. Когда в кишечнике нет достаточного запаса фермента лактазы, он не может нормально расщепить молочный сахар, и тот остается в пищеварительной системе, где ферментируется бактериями. Это приводит к выработке газов, которые вызывают характерные симптомы непереносимости молока – урчание в животе, вздутие и метеоризм после его употребления.Другие признаки включают следующие недомогания:Диарея.Спазмы и боли в животе.Ощущение себя больным.Эксперты отмечают, что в некоторых случаях непереносимость молока развивается как симптом заболевания, из-за которого кишечник перестает усваивать молочный сахар. В частности, это может быть гастроэнтерит, целиакия, болезнь Крона, язвенный колит.

