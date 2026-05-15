Врач назвал срок формирования бытового алкоголизма

Бытовой алкоголизм развивается при регулярном употреблении спиртного на протяжении года, отметил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. Он рассказал, что на этой стадии ущерб здоровью уже нанесен, но психологической и физической зависимости еще нет.«Человек знает меру, употребляет по чуть-чуть ежедневно и по праздникам, выпивая не более одного литра крепкого алкоголя в месяц. При этом внешне он почти не отличается от непьющего человека», — объяснил врач.Он подчеркнул, что, несмотря на кажущуюся безобидность, регулярное употребление алкоголя даже в небольших количествах наносит организму ощутимый вред. Внутренние органы постепенно изнашиваются, а риск перехода в стадию полноценной зависимости с каждым месяцем растет, резюмировал врач.

