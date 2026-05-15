Академик Тутельян: 62% взрослых россиян имеют лишний вес, а 10% детей страдают от ожирения

В Москве прошел XXI всероссийский форуме «Здоровье нации — основа процветания России». В его рамках выступил главный внештатный диетолог России, академик Виктор Тутельян. Согласно его докладу, 62% взрослого населения страны имеют высокий индекс массы тела и ожирение. От ожирения страдают 22,2% взрослых россиян и 9,9% детей.Россияне потребляют сахара и кондитерских изделий в 4 раза больше рекомендуемой нормы, жирной «молочки» — вдвое, колбасных изделий — на треть, а соли — в 2–3 раза больше нормы. Фруктов и овощей в рационе, по словам Тутельяна, менее 300 граммов в день при рекомендуемых 400 граммах. Эксперт отметил, что 30–50% причин заболеваний сердечно-сосудистой системы, ожирения, сахарного диабета II типа и некоторых онкологий — это нарушение питания.Как сообщает «БИЗНЕС Online», легендарный кардиохирург Лео Бокерия на открытии форума подчеркнул, что сбережение народа невозможно обеспечить только здравоохранением и строительством больниц: профилактика, правильное питание и движение должны стать нормой.Директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный внештатный терапевт страны Оксана Драпкина вторила ему, что здоровое питание — это не только самосознание, но и среда. Председатель ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов заявил, что спрос на продукты ЗОЖ-полки прибавляет год к году до 15–30%, а в отдельных торговых сетях — до 40%.

