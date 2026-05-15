Онколог развеял три популярных мифа о раке кожи

Врач-онколог, онкодерматолог «СМ-Клиника» Магомед Сулиманов рассказал о трех популярных мифах о меланоме и объяснил, почему рак кожи нередко обнаруживают слишком поздно.Одним из самых частых заблуждений Сулиманов назвал мнение, будто рак кожи обязательно вызывает боль. На самом деле на ранних стадиях ни базалиома, ни плоскоклеточный рак, ни даже меланома практически никак не беспокоят человека. Боль обычно появляется уже при распространении опухоли в более глубокие ткани на второй или третьей стадии онкозаболевания. Именно поэтому врач посоветовал не ждать выраженных симптомов, а обращаться в клинику при любых изменениях родинок.Не соответствует действительности и утверждение, что травмы родинки обязательно приводят к меланоме, заявил онколог.«Убедительных доказательств того, что случайный порез или повреждение невуса вызывает рак кожи, на данный момент нет. Здесь работает другая схема. Если меланому обнаруживают на месте травмированной родинки, это значит, что опухолевый процесс уже существовал ранее, а механическое повреждение только усилило метастазирование и выраженность симптоматики», — пояснил врач.Также, по словам Сулиманова, большое количество родинок не означает, что человек обязательно столкнется с раком кожи. Однако такие пациенты действительно относятся к группе повышенного риска, поэтому им нужно внимательнее следить за состоянием кожи, уточнил онколог.

