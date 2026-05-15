Назван неожиданный фактор ускоренного старения мозга

Чересчур высокая нагрузка по уходу за близкими нередко ускоряет снижение умственных способностей у людей старше 50 лет. К этому выводу пришли сотрудники из Университетского колледжа Лондона, опубликовав результаты исследования в журнале Age and Ageing (AA).Исследователи осуществили анализ данных около 5500 человек из крупного британского проекта по исследованию аспектов старения. Эксперты провели сравнение людей, которые ухаживали за родственниками, с теми, у кого не имелось подобных обязанностей. Оценке подвергли изменения памяти, быстроты мышления и умения концентрироваться на протяжении многих лет.Выяснилось, что самое заметное снижение когнитивных функций наблюдали у людей, тративших на уход более 50 часов в неделю. Особенно, если они жили вместе с человеком, который нуждался в помощи, либо в уходе нуждался супругом или партнер. Дополнительное ухудшение работы мозга у таких людей было аналогично трети обычных возрастных ухудшений за год.Зато умеренная помощь — порядка 5?9 часов в неделю — напротив, приводила к замедлению снижения ментальных функций. Самый выравженный положительный эффект наблюдали у тех, кто помогал родственникам вне собственного дома.Специалисты считают, что умеренная вовлеченность может поддержать умственную активность, активировать чувство полезности. Но чрезмерная нагрузка провоцирует хронический стресс и переутомление.

