Ученые нашли взаимосвязь между спортзалом и депрессией. Исследователи доказали, что силовые тренировки помогают психике.Специалисты пришли к выводу, что чем сильнее мышцы — тем больше гиппокамп, зона мозга, отвечающая за память, мышление и борьбу со стрессом.Если человек сильнее, он чаще двигается и в целом чувствует себя биологически устойчивее. Разница по риску доходила примерно до 42 процентов между самыми слабыми и самыми сильными участниками исследования.Регулярные тренировки буквально делают мозг более устойчивым к жизненным кризисам и тревоге, считают ученые.

