Стресс на работе во время беременности связан с риском развития аутизма

На вопрос о факторах, определяющих риск развития аутизма, редко дается простой ответ. Генетика играет важную роль, но она не объясняет всего. Исследователи годами пытались понять, как окружающая среда матери до и во время беременности может влиять на раннее развитие мозга.Новое исследование привлекает внимание к тому, что многие упускают из виду: роль матери. И не только во время беременности, но и за годы до нее. Результаты исследования опубликованы в журнале Occupational and Environmental Medicine.Аутизм влияет на то, как люди общаются и ведут себя. Он длится всю жизнь. За последние два десятилетия показатели диагностики выросли во многих странах. Этот рост нельзя объяснить только генетическими факторами.Этот пробел подтолкнул ученых к изучению факторов окружающей среды. Были исследованы загрязнение воздуха, химические вещества, уровень стресса и образ жизни. Результаты зачастую противоречивы и неубедительны.Работа определяет, чем человек дышит, к чему прикасается и что переживает ежедневно. Некоторые профессии связаны с химическими веществами или парами. Другие предполагают сильное давление.Более ранние исследования пытались связать конкретные факторы риска развития аутизма. Однако многие из них основывались на небольших выборках или отчетах, полученных на основе воспоминаний. Это делало результаты неопределенными.В этом новом исследовании используется иной подход. Вместо личных воспоминаний в нем применяются национальные архивы.В Дании ведется подробная документация по каждому жителю. Каждому человеку присваивается уникальный идентификатор, связывающий информацию о здоровье, работе и жизненных событиях. Это позволяет исследователям отслеживать закономерности на протяжении десятилетий.В исследовании приняли участие 1702 ребенка с диагнозом аутизм. Каждого ребенка сопоставили со многими другими детьми, у которых диагноз аутизма отсутствовал. В общей сложности в контрольную группу вошли более 108 000 детей.Исследователи отслеживали занятость матерей в четыре периода: в любой момент жизни, за год до зачатия, во время беременности и вскоре после родов. Именно эта временная деталь отличает данное исследование от других.После тщательного анализа выделились три категории профессий. Работа в сфере наземного транспорта была связана с повышением риска развития аутизма на 24%, а работа в государственных учреждениях показала увеличение на 20%. Наиболее сильная взаимосвязь наблюдалась в военных и оборонных профессиях, где риск был на 59% выше.Категория «защита» оказалась необычной. Связь наблюдалась во все периоды времени, даже за годы до беременности. Другие виды работ показали первые признаки, но после корректировки перестали быть значимыми.Многие из этих профессий связаны с общими факторами риска. Работники транспортной или оборонной промышленности часто сталкиваются с выхлопными газами, топливом и промышленными химикатами.Выхлопные газы дизельных двигателей — яркий тому пример. Они выделяют мелкие частицы, которые могут проникать в организм и вызывать воспаление. Эти частицы достаточно малы, чтобы преодолевать биологические барьеры.Предыдущие исследования уже связывали подобное загрязнение с изменениями в раннем развитии мозга. Новое исследование добавляет к этому еще один возможный источник — воздействие на рабочем месте.Не все опасные работы связаны с химическими веществами. Некоторые связаны с давлением. Работа в государственных органах и судебной системе часто требует долгих часов работы и высокой ответственности. Стресс во время беременности может влиять на уровень гормонов и кровообращение.Это может повлиять на развитие мозга плода. Стресс также может взаимодействовать с воздействием химических веществ, усиливая эффект при одновременном наличии обоих факторов.Аутизм чаще встречается у мальчиков, но данное исследование предполагает, что факторы риска могут различаться в зависимости от пола. Для мальчиков более высокий риск представляли собой работа в транспортной и судебной сферах. Для девочек более явно выделялась работа в государственном управлении. Причины остаются неясными. Возможно, здесь играют роль биологические различия. Развитие плаценты, гормонов и мозга у мужчин и женщин происходит по-разному.Один из выводов особенно примечателен. Некоторые риски были связаны с работой, которую человек выполнял за несколько лет до беременности. Это указывает на биоаккумуляцию. Некоторые химические вещества остаются в организме в течение длительного времени. Они могут накапливаться в жировой ткани и высвобождаться позже во время беременности.Это означает, что факторы, воздействовавшие в прошлом, могут по-прежнему влиять на развитие ребенка. Период, вызывающий опасения, может простираться гораздо дальше девяти месяцев.Данное исследование имеет некоторые ограничения. Категории должностей не отражают точно выполняемые задачи. Два человека в одной и той же отрасли могут сталкиваться с совершенно разными трудностями. В некоторых группах профессий было слишком мало случаев для более глубокого анализа. Методы диагностики также менялись со временем, что может повлиять на результаты.Условия труда и система здравоохранения в Дании отличаются от других стран. Это может ограничить применимость полученных результатов. Для будущих исследований необходимы более точные данные. Вместо общих должностных наименований исследователи хотят измерять фактическое воздействие химических веществ.Они также хотят изучать конкретные вещества, такие как растворители и промышленные соединения.Возможно, стоит взглянуть за рамки простой диагностики. Аутизм сильно различается, и воздействие различных факторов может повлиять на тяжесть заболевания или на характерные черты.«Профессии матерей, связанные с частым воздействием токсичных веществ и продуктов сгорания, а также профессии, сопряженные с высоким уровнем стресса, могут способствовать риску нарушений нейроразвития», — отметили исследователи.Данное исследование не утверждает, что какая-либо профессия является причиной аутизма. Индивидуальный риск остается небольшим. Многие факторы взаимодействуют сложным образом. Это показывает, что рабочая среда матери становится частью раннего мира ребенка.Это влияние может начаться задолго до беременности и сохраняться в течение длительного времени в будущем. Понимание этой взаимосвязи помогает расширить наше представление о здоровье, рисках и окружающей среде, в которой мы живем и работаем.

