Врач назвала первые признаки хеликобактериоза

Ощущение тяжести и вздутие живота, постоянная изжога и неприятный запах изо рта могут указывать на заражение бактерией Helicobacter pylori (хеликобактериоз). Об этом рассказала семейный врач Анастасия Самойлова.По словам специалиста, жалобы на желудок — одни из самых частых в медицинской практике, и многие списывают дискомфорт на «неправильную еду» или стресс. Однако за этими симптомами нередко скрывается опасная инфекция.«Классические симптомы хеликобактериоза — это голодные боли, представляющие собой сосущее чувство в животе, которые проходят после еды, но возвращаются через пару часов. При этом возникают тяжесть и вздутие — ощущение, что пища "стоит" в желудке даже после небольшой порции. Также может появиться неприятный запах изо рта», — предупредила Самойлова.Врач подчеркнула, что бактерия Helicobacter pylori способна годами существовать в желудке, не проявляя явных симптомов. Однако в это время она повреждает защитный слой слизи и вызывает хронические воспалительные процессы — гастриты, язвенную болезнь и даже рак желудка.При первых признаках проблем с желудком Самойлова рекомендует не заниматься самодиагностикой, а определить причину с помощью дыхательного теста или анализа кала на антиген хеликобактера. Своевременное выявление инфекции позволяет начать лечение и избежать серьезных осложнений.

