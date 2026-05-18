Риск сердечно-сосудистых заболеваний может возникнуть еще до рождения

Первые месяцы жизни проходят задолго до рождения. Во время беременности формируются органы, соединяются системы, и организм учится функционировать. На протяжении многих лет ученые задавались вопросом, оставляет ли этот ранний этап неизгладимый след. Все больше исследований показывают, что оставляет. То, что происходит в утробе матери, может влиять на здоровье спустя десятилетия.Недавнее исследование убедительно подтверждает эту идею. Исследователи наблюдали за более чем 1300 парами мать-ребенок в течение более 20 лет. К началу взрослой жизни у многих из этих детей проявились явные признаки того, что состояние здоровья их матери во время беременности повлияло на их собственный организм. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.«Это означает, что мы должны обеспечить поддержание хорошего здоровья людей с детства до юности, чтобы, если или когда кто-то станет родителем, он передал своим детям наилучшие возможности для сохранения хорошего здоровья», — сказал ведущий автор исследования Нилай Шах из Медицинской школы имени Файнберга Северо-Западного университета.Идея о том, что раннее развитие влияет на здоровье на протяжении всей жизни, возникла в конце 1980-х годов.Британский эпидемиолог Дэвид Баркер заметил закономерность. У детей, родившихся с низким весом, был более высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в более позднем возрасте. Его работы положили начало области исследований, известной сегодня как теория развития происхождения здоровья и болезней.Эта концепция предполагает, что организм реагирует на условия, существовавшие в утробе матери. Эти реакции могут способствовать выживанию в тот момент, но впоследствии могут иметь негативные последствия.Новое исследование было посвящено трем распространенным осложнениям беременности. Они сгруппированы в категорию неблагоприятных исходов беременности.К первой категории относятся гипертонические расстройства, такие как преэклампсия и гестационная гипертензия. Вторая – гестационный диабет, при котором уровень сахара в крови повышается во время беременности. Третье осложнение — преждевременные роды, то есть роды до 37 недель.Эти состояния затрагивают почти каждую четвертую беременность в Соединенных Штатах. Их распространенность продолжает расти, что делает их важной областью исследований. Исследователи использовали данные из исследования «Будущее семей и благополучие детей».Этот проект начался в период с 1998 по 2000 год и охватил 20 городов США. В нем приняли участие многие представители малообеспеченных семей и этнических меньшинств, группы, которые часто отсутствуют в исследованиях.Когда детям исполнилось 22 года, они вернулись для детального медицинского обследования. Врачи измерили артериальное давление, взяли образцы крови и использовали ультразвуковое исследование для изучения сонных артерий. Эти артерии могут выявить ранние признаки сердечно-сосудистых заболеваний.Среди всех изученных состояний наиболее сильная связь с состоянием здоровья в дальнейшем была выявлена у пациентов с гипертоническими расстройствами во время беременности.У молодых людей, подвергшихся воздействию этих условий, наблюдался более высокий индекс массы тела. Их диастолическое артериальное давление также было выше. Кроме того, уровень HbA1c указывал на худший контроль уровня сахара в крови.Каждое из этих различий само по себе казалось незначительным. Но в масштабах всей популяции эти изменения могут повысить общий риск сердечно-сосудистых заболеваний.Ультразвуковое исследование артерий выявило некоторые из наиболее поразительных результатов. У женщин, подвергшихся воздействию гипертонической беременности, наблюдалось утолщение стенок артерий. В артериях также были обнаружены изменения, связанные с накоплением жира в кровеносных сосудах.Разница в толщине артерий в 0,02 миллиметра может показаться незначительной. Но у молодых людей это отражает несколько лет внесосудистого старения. Даже незначительное повышение этого показателя связывают с более высоким риском инфаркта и инсульта в более позднем возрасте.Последствия гестационного диабета были более сложными. У этих женщин наблюдались более низкие показатели сердечно-сосудистого здоровья, особенно артериального давления.У них также наблюдались признаки утолщения стенок артерий. Однако, когда исследователи рассматривали только младенцев, родившихся с нормальным весом, связь ослабела. Это позволяет предположить, что чрезмерный рост в утробе матери может играть определенную роль. Дети, рожденные от матерей с гестационным диабетом, часто вырастают крупнее, что может повлиять на их здоровье в дальнейшем.Преждевременные роды показали иную картину. У молодых людей, родившихся раньше срока, наблюдался более высокий уровень HbA1c, что указывает на проблемы с контролем уровня сахара в крови. Однако в возрасте 22 лет у них не было выявлено явных признаков раннего повреждения артерий. Пока неясно, проявятся ли эти последствия позже или же они будут развиваться по другому сценарию.Исследователи предполагают несколько способов возникновения этих эффектов. Генетика играет свою роль, поскольку в семьях передаются общие черты, влияющие на здоровье. Внутриутробная среда также имеет значение. Такие состояния, как высокое кровяное давление или высокий уровень сахара в крови, могут влиять на развитие органов.Исследования на животных подтверждают эту идею. Осложненные беременности могут привести к появлению потомства с повышенным кровяным давлением и структурными изменениями в сердце.К этому могут приводить и другие факторы, такие как воспаление, окислительный стресс и изменения в экспрессии генов. Эти результаты меняют наше представление о ведении беременности. Речь идет не только о матери и безопасных родах. Это также влияет на будущее здоровье ребенка.Контроль артериального давления, уровня сахара в крови и поддержание общего состояния здоровья во время беременности могут снизить долгосрочные риски для будущих поколений.«Есть данные, свидетельствующие о том, что состояние здоровья обоих родителей на момент зачатия и во время беременности влияет на здоровье ребенка», — сказал Шах. «Таким образом, пропаганда здорового образа жизни с раннего возраста, включающая регулярные физические упражнения, здоровое питание, отказ от курения и достаточный сон, предназначена не только для отдельного человека, но и может помочь будущим поколениям быть здоровее».Исследователи отметили некоторые ограничения. Например, исследование не может доказать прямую причинно-следственную связь. Оно лишь показывает сильные взаимосвязи.В конечном итоге, исследование подчеркивает более широкий взгляд на здоровье. Сердечно-сосудистые заболевания не начинаются во взрослом возрасте. Они могут начаться еще до рождения. Для родителей это одновременно и предостережение, и надежду. Ранние годы жизни важны, но и последующие решения по-прежнему играют важную роль.«Хорошая новость заключается в том, что большинство сердечно-сосудистых заболеваний можно предотвратить», — сказал Шах. «Если во время беременности у вас было повышенное кровяное давление или уровень сахара в крови, или ваш ребенок родился преждевременно, это вовсе не означает, что у вашего ребенка будет худшее здоровье во взрослом возрасте».

