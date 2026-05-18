Назван привлекающий комаров к человеку фактор

Частота укусов комаров зависит от химии тела, физиологии и образа жизни человека. Например, запах пива значительно усиливает интерес насекомых, рассказали РИА Новости в Роскачестве.«Почему одни люди постоянно страдают от укусов комаров, а другие остаются незамеченными? Оказалось, что все дело в химии тела, физиологии и даже образе жизни», — отметили в организации.Эксперты пояснили, что духи с экстрактом лаванды, многие лосьоны, солнцезащитные кремы и стиральные порошки с отдушками могут невольно привлекать насекомых. Отдельный фактор — алкоголь: запах пива заметно повышает интерес москитов к человеку.Одним из самых сильных магнитов для комаров является молочная кислота, которая активно вырабатывается в мышцах во время физических нагрузок и выделяется с потом. Соответственно, тренировка на открытом воздухе может повысить атакуемость. Кроме того, частое дыхание увеличивает выброс углекислого газа, по которому комары определяют присутствие жертвы. Также насекомые обладают хорошим зрением, и одежда темных цветов делает человека более заметным для них.В Роскачестве также отметили, что детей комары кусают реже, чем взрослых.

