Диетолог Круглова рассказала, какие продукты вредно есть на завтрак

Апельсиновый сок и кофе без сахара – одно из самых вредных сочетаний во время завтрака, предупредила диетолог Наталья Круглова.Диетолог Круглова рассказала в интервью, что неподходящий завтрак может спровоцировать обострение имеющихся проблем с пищеварением.«Если у человек есть хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, то неправильный завтрак может спровоцировать приступ гастрита, изжоги или вздутия», - отметила специалист.В частности, медик посоветовала не употреблять во время первого приема пищи любые цитрусовые соки или кофе без молока. Особенно вредны такие напитки, когда их пьют на пустой желудок: как минимум, они вызовут раздражение слизистой оболочки пищеварительного тракта.«Утром натощак лучше отказаться от употребления цитрусовых соков и кофе, это может грозить проблемами с желудком», - сказала Круглова агентству «Прайм».Также диетолог назвала вредной свежую сдобную выпечку, поедаемую натощак. Такой перекус тоже чреват изжогой, тяжестью в животе или вздутием.Помимо того, на завтрак вредно есть продукты, содержащие много сахара, – особенно если они употребляются самыми первыми. Сладкие напитки и продукты, употребляемые на пустой желудок, ведут к очень быстрому повышению уровня сахара в крови, заставляющему тело активнее вырабатывать инсулин. Вскоре после сладкого завтрака человек вновь ощутит голод и начнет искать дополнительные порции пищи. Если же сладкое регулярно поедается натощак, это грозит развитием инсулинорезистентности.

