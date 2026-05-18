Онколог Черемушкин рассказал о современных способах лечения первичного рака печени

Трансплантацию печени, как у умершего телеведущего Владимира Молчанова, проводят только при очень серьезных проблемах со здоровьем, связанных с невозвратным повреждением органа. Пересадка применяется при разных недугах, в том числе во время онкологии, но в этом случае важно не спровоцировать болезнь на дальнейшее прогрессирование. «Вечерняя Москва» узнала у врача-онколога Евгения Черемушкина, чем особенно опасен первичный рак печени и какие методы применяют для его лечения.СимптомыПо его словам, первичный рак печени — это опасное заболевание, при котором опухоль может развиваться как в протоках, так и в самой ткани печени.«Чаще всего этот вид онкологии возникает на фоне хронических вирусных инфекций, таких как гепатит B и C, длительного воспалительного процесса или гиперплазии — изменения характера работы клеток», — сказал он.Онколог объяснил, что симптомы часто появляются уже на поздних стадиях. К основным проявлениям относятся:боль — возникает, когда опухоль прорастает в капсулу печени или достигает больших размеров, вызывая напряжение ткани;желтуха — развивается при нарушении оттока желчи из-за сдавливания или перекрытия желчных путей;дискомфорт, тяжесть в животе, вздутие — особенно часто наблюдаются у пациентов с хроническим гепатитом.«У людей с хроническими заболеваниями печени (гепатит B, C) опухоль может развиваться на фоне уже существующих жалоб. Поэтому таким пациентам особенно важно регулярно проходить динамическое наблюдение: делать УЗИ, КТ и другие исследования по назначению врача. Только так можно вовремя выявить опухоль и начать лечение», — подчеркнул собеседник «ВМ».ЛечениеЭксперт отметил, что печень — очень сложный и уникальный орган. Она способна восстанавливаться даже из небольшого участка, если сохраняется кровоснабжение. Однако лечение первичного рака печени — крайне трудная задача. Все зависит от типа, размера и расположения опухоли. К возможным вариантам лечения относятся:большие и технически сложные операции, например резекция — удаление части печени;химиотерапия, но опухоли печени часто устойчивы к стандартным препаратам;таргетная и иммунная терапия — современные методы, которые воздействуют на сигнальные пути опухолевых клеток, помогают иммунитету распознавать и уничтожать опухоль.«Злокачественные клетки печени обладают мощной ферментативной системой, поэтому уничтожить их стандартными методами не так просто. Именно поэтому врачи используют комплексный подход и стараются воздействовать на болезнь сразу по нескольким направлениям», — говорит Черемушкин.

