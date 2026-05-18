Может ли молоко вызывать прыщи?
В интервью медика молоко и продукты на его основе были названы в числе провокаторов проблем с кожей. Мадиева объяснила, почему молоко может вызывать прыщи.
«Это объясняется тем, что гормоны, содержащиеся в молоке, повышают уровень тестостерона в организме и, как следствие, приводят к увеличению выработки кожного сала, закупоривающего фолликулы», - сказала косметолог «Известиям».
Также специалист сообщила, что к появлению угрей и других неприятностей с кожей ведет частое употребление фастфуда. Многие продукты и блюда фастфуд-кухни содержат трансжиры, активизируют при попадании в организм воспалительные процессы – подвергнуться воспалению может и кожа.
Говоря о других продуктах, чье потребление также чревато возникновением прыщей, косметолог Мадиева уточнила: это: кофе, сладкая и соленая пища, жареные блюда.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий