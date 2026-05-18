Может ли молоко вызывать прыщи?

Продукты, из-за которых возникает кожное воспаление и появляется акне, перечислила косметолог Шабаги Мадиева.В интервью медика молоко и продукты на его основе были названы в числе провокаторов проблем с кожей. Мадиева объяснила, почему молоко может вызывать прыщи.«Это объясняется тем, что гормоны, содержащиеся в молоке, повышают уровень тестостерона в организме и, как следствие, приводят к увеличению выработки кожного сала, закупоривающего фолликулы», - сказала косметолог «Известиям».Также специалист сообщила, что к появлению угрей и других неприятностей с кожей ведет частое употребление фастфуда. Многие продукты и блюда фастфуд-кухни содержат трансжиры, активизируют при попадании в организм воспалительные процессы – подвергнуться воспалению может и кожа.Говоря о других продуктах, чье потребление также чревато возникновением прыщей, косметолог Мадиева уточнила: это: кофе, сладкая и соленая пища, жареные блюда.

