Россиян предупредили о смертельно опасном предвестнике инсульта
Прежде всего врач отметила, что симптомами надвигающегося инсульта могут быть острая и внезапная головная боль и головокружение, особенно если они сопровождаются тошнотой, рвотой и ощущением вращения. Также, по ее словам, на приближающийся инсульт могут указывать выраженная слабость, асимметрия лица, например, появление несимметричной улыбки из-за опущения одного уголка рта, двигательные нарушения, дезориентация в пространстве и времени.
«К менее очевидным, но настораживающим признакам инсульта относятся нарушения слуха и зрения, например, двоение или помутнение в глазах, а также речевые расстройства — у человека могут появиться трудности с подбором слов или нечеткая речь», — отметила врач.
При появлении двух-трех из перечисленных симптомов доктор рекомендовала срочно вызвать скорую медицинскую помощь. До прибытия врачей пострадавшего человека следует уложить на ровную поверхность и освободить от стесняющей одежды, чтобы улучить кровоснабжение головного мозга, добавила она.
