Врач назвала самый вредный вид хлеба

Не существует однозначно вредного вида хлеба, считает эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Виктория Садовская.Врач заявила, что влияние хлеба на организм зависит от его состава, качества ингредиентов, индивидуальных особенностей здоровья человека и количества съеденного продукта. «Так, наименее полезным является белый хлеб, например батон. При производстве белой муки из зерна удаляются отруби и зародыши, поэтому приготовленный из нее хлеб практически не содержит клетчатки, витаминов и микроэлементов. Также он не дает длительного чувства насыщения, что может провоцировать переедание и, как следствие, набор лишнего веса», — предупредила Садовская.Кроме того, при синдроме раздраженного кишечника изделия из белой муки, включая хлеб, могут вызывать вздутие и трудности с опорожнением кишечника, добавила она.По словам доктора, более полезными вариантами считаются виды хлеба, в том числе и белого, с добавлением семян, орехов и злаков. Эти ингредиенты обогащают продукт полезными жирами, аминокислотами и минеральными веществами, что делает хлеб более питательным. Однако, как отметила Садовская, из-за этих добавок продукт становится более калорийным, поэтому его стоит употреблять в умеренных количествах.

