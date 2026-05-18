Зеленый чай может быть полезен в терапии рака

Зеленый чай может внести важный вклад в лечение рака. Ежедневное употребление, по-видимому, значительно повышает эффективность химиотерапии.В недавнем исследовании группа ученых из Пекинского педагогического университета изучила влияние зеленого чая на противоопухолевый эффект химиотерапевтического препарата паклитаксела. Обнадеживающие результаты были опубликованы в журнале Phytotherapy Research.Несколько предыдущих исследований уже показали, что зеленый чай может быть полезен в профилактике и лечении рака. Например, исследование 2021 года пришло к выводу, что зеленый чай восстанавливает повреждения ДНК и уничтожает раковые клетки.Особое значение придается содержащемуся в нем эпигаллокатехин-3-галлату (EGCG). В недавно опубликованном исследовании было показано, что это вещество снижает рост опухолей и способствует гибели раковых клеток.По-видимому, EGCG является решающим фактором в проявлении противораковых свойств зеленого чая. Кроме того, исследование показало, что зеленый чай может также повысить эффективность химиотерапии.В настоящее время исследователи пытаются определить, посредством исследований на клеточных культурах и мышах, какие конкретные взаимодействия могут происходить между зеленым чаем и химиотерапевтическим препаратом паклитакселом, и какое влияние это оказывает на лечение рака молочной железы.Группа исследователей сообщает, что экстракт зеленого чая значительно усилил цитотоксичность паклитаксела как в клетках рака молочной железы человека, так и мышей. Более того, у мышей ежедневное употребление зеленого чая повысило терапевтическую эффективность паклитаксела при раке молочной железы.В заключение исследователи объясняют, что употребление зеленого чая повышает противораковую эффективность и изменяет фармакокинетический профиль паклитаксела. Они добавляют, что эти результаты важны также для будущих исследований взаимодействия растительных препаратов и химиотерапии.В целом, результаты последних исследований убедительно подтверждают пользу зеленого чая в профилактике и лечении рака. Кроме того, можно ожидать и других преимуществ для здоровья, поскольку зеленый чай также способствует укреплению кишечной микрофлоры, защите тканей головного мозга и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.Однако потенциальные негативные последствия употребления зеленого чая не следует полностью игнорировать. Хотя зеленый чай полезен для здоровья, он также может быть вреден. Так, в частности, к возможным негативным последствиям относятся проблемы с желудочно-кишечным трактом, нарушение функции почек и вредное воздействие на печень.

