Одну группу людей призвали отказаться от считающегося полезным завтрака

Диетолог Шейла Дотес призвала желающих снизить вес людей отказаться от популярного и считающегося полезным для здоровья варианта завтрака.Так, Дотес посоветовала желающей похудеть группе людей не есть на завтрак авокадо и яйца. По ее словам, хотя эти продукты богаты полезными жирами и белком, они также высококалорийны, поэтому препятствуют коррекции веса, объяснила специалистка.Врач напомнила, что при похудении фундаментальным правилом является создание дефицита калорий. В качестве альтернативного варианта завтрака она предложила смузи из протеинового порошка, молока и фруктов. Благодаря такому подходу можно увеличить потребление белка при одновременном снижении калорийности рациона, отметила диетолог.

