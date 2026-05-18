Одну группу людей призвали отказаться от считающегося полезным завтрака

Диетолог Шейла Дотес призвала желающих снизить вес людей отказаться от популярного и считающегося полезным для здоровья варианта завтрака.

Так, Дотес посоветовала желающей похудеть группе людей не есть на завтрак авокадо и яйца. По ее словам, хотя эти продукты богаты полезными жирами и белком, они также высококалорийны, поэтому препятствуют коррекции веса, объяснила специалистка.

Врач напомнила, что при похудении фундаментальным правилом является создание дефицита калорий. В качестве альтернативного варианта завтрака она предложила смузи из протеинового порошка, молока и фруктов. Благодаря такому подходу можно увеличить потребление белка при одновременном снижении калорийности рациона, отметила диетолог.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте

Добавил valyuha в категорию Разное

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь