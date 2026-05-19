Некоторых россиян предупредили о бесполезности популярного средства для зубов

Ведущий гигиенист клиники «Атрибьют» Вероника Сидоркович рассказала, что для некоторых людей использование ирригатора может быть избыточным.Сидоркович предупредила, что ирригатор, подающий пульсирующую струю воды или раствора под давлением, создан для эвакуации пищевых остатков и мягкого, еще не закрепившегося налета. Он особенно полезен в двух ситуациях: при ортодонтическом лечении и при ношении протезов или имплантатов. Если у человека нет перечисленных конструкций, а межзубные промежутки доступны для нити или ершика, ирригатор не становится строго обязательным элементом ухода, а может применяться как приятное дополнение — для чувства свежести, комфорта или просто потому, что пациенту нравится сам процесс, отметила гигиенист. «Главное — не перекладывать на него задачу механического удаления налета, с которой он по определению не справляется», — добавила Сидоркович.Врач подчеркнула, что ирригатор не способен разрушить биопленку — прочно прикрепленную к эмали бактериальную бляшку, которая и является причиной кариеса и гингивита. «Смыть ее водой физически невозможно, как невозможно отмыть струей из шланга въевшуюся грязь без механического воздействия щеткой. Поэтому ирригатор никогда не заменит щетку, нить или ершик», — заключила она.

