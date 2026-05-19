Найден способ отказаться от постоянных инъекций инсулина при диабете

Швейцарские ученые разработали гидрогель, который может помочь пациентам с диабетом первого типа отказаться от постоянных инъекций инсулина.Исследователи из Женевского университета и Университетской больницы Женевы создали материал под названием Amniogel. В него помещают островковые клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин. Гель формирует вокруг клеток сеть микрососудов, благодаря чему они лучше приживаются после трансплантации и получают питание.В экспериментах на мышах с диабетом такие импланты поддерживали нормальный уровень сахара в крови не менее 100 дней. Результаты оказались значительно лучше по сравнению с обычной пересадкой клеток без защитного геля.Основой для Amniogel стала амниотическая мембрана плаценты, которую получают после родов. Авторы работы отмечают, что материал также способен частично защищать пересаженные клетки от иммунной атаки. В будущем технология может стать основой для создания полноценной биоинженерной поджелудочной железы и использоваться не только при диабете, но и для других клеточных терапий.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки