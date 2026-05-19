Россиянам назвали способы снизить риск диабета

Во многих случаях диабет второго типа можно предотвратить или отсрочить, если изменить образ жизни, считает эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова. Способы снизить риск возникновения заболевания она назвала в беседе.По словам врача, сахарный диабет часто развивается незаметно и без лечения способен привести к проблемам с сердцем, почками, зрением и сосудами. Одним из главных факторов его развития специалист назвала ожирение, поскольку лишний вес ухудшает чувствительность клеток к инсулину и нарушает обмен веществ. «Даже небольшие, но последовательные изменения способны существенно изменить картину», — подчеркнула Белоусова.Специалист посоветовала начать профилактику диабета с измерения уровня сахара в крови. Регулярные проверки особенно важны после 40 лет и для людей, имеющих наследственную предрасположенность к диабету. Также врач рекомендовала сократить количество быстрых углеводов в рационе, следить за весом и постепенно увеличивать физическую активность.

