Россиянам назвали способы снизить риск диабета
По словам врача, сахарный диабет часто развивается незаметно и без лечения способен привести к проблемам с сердцем, почками, зрением и сосудами. Одним из главных факторов его развития специалист назвала ожирение, поскольку лишний вес ухудшает чувствительность клеток к инсулину и нарушает обмен веществ. «Даже небольшие, но последовательные изменения способны существенно изменить картину», — подчеркнула Белоусова.
Специалист посоветовала начать профилактику диабета с измерения уровня сахара в крови. Регулярные проверки особенно важны после 40 лет и для людей, имеющих наследственную предрасположенность к диабету. Также врач рекомендовала сократить количество быстрых углеводов в рационе, следить за весом и постепенно увеличивать физическую активность.
