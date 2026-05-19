Академик Онищенко предупредил о вероятности заражения лихорадкой Эбола
Как сообщает "Волгоградская правда.ру", Всемирная организация здравоохранения ввела режим ЧС из-за распространения лихорадки Эбола на территории Демократической Республики Конго и Уганды. При этом уже фиксируется распространение инфекции в других странах. Поэтому ВОЗ призывает изолировать всех зараженных, а также отслеживать их контакты, дабы предотвратить дальнейшее распространение.
Академик Онищенко советует россиянам воздержаться от поездок в экзотические страны. И речь идет не только о территории Африки, но и других государствах. Если же избежать такой поездки невозможно, то следует сделать прививку, способную минимизировать вероятность заражения. В свою очередь, Россия в рамках проекта «Санитарный щит» усиливает санитарно-карантинный контроль, который поможет избежать появления лихорадки Эбола на территории страны.
