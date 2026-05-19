Академик Онищенко предупредил о вероятности заражения лихорадкой Эбола

В последнее время вновь появились сообщения о распространении лихорадки Эбола. Это очень опасное заболевание, которое имеет очень высокий уровень летальных исходов. Поэтому академик РАН Геннадий Онищенко решили напомнить об опасности этого вируса.Как сообщает "Волгоградская правда.ру", Всемирная организация здравоохранения ввела режим ЧС из-за распространения лихорадки Эбола на территории Демократической Республики Конго и Уганды. При этом уже фиксируется распространение инфекции в других странах. Поэтому ВОЗ призывает изолировать всех зараженных, а также отслеживать их контакты, дабы предотвратить дальнейшее распространение.Академик Онищенко советует россиянам воздержаться от поездок в экзотические страны. И речь идет не только о территории Африки, но и других государствах. Если же избежать такой поездки невозможно, то следует сделать прививку, способную минимизировать вероятность заражения. В свою очередь, Россия в рамках проекта «Санитарный щит» усиливает санитарно-карантинный контроль, который поможет избежать появления лихорадки Эбола на территории страны.

