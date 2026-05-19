«Безопасный» уровень загрязнения воздуха может нанести вред мозгу
Однако в недавнем исследовании, в котором приняли участие почти 7000 канадцев, ученые обнаружили, что даже фоновый уровень загрязнения воздуха, признанный регулирующими органами безопасным, сопровождался измеримым снижением скорости мышления и повреждениями, видимыми на МРТ. Результаты исследования опубликованы в журнале Stroke.
Участники представляли пять канадских провинций, средний возраст составлял 57 лет. Примерно половина из них были женщинами, и ни у кого из них ранее не было диагностировано сердечно-сосудистых заболеваний или инсульта.
Перед началом исследования для каждого участника был смоделирован средний пятилетний уровень воздействия загрязнения воздуха. Исследователи хотели выяснить, влияют ли низкие фоновые концентрации загрязняющих веществ на здоровье мозга в среднем возрасте. Исследование возглавила Санди Азаб из Университета Макмастера.
Средняя концентрация мелкодисперсных частиц – частиц размером с сажу, называемых PM2.5 – составила 6,9 микрограмма на кубический метр. Это чуть выше безопасного предела, установленного Всемирной организацией здравоохранения, – 5 микрограммов на кубический метр.
Содержание диоксида азота в выхлопных газах в среднем составляло 12,9 частей на миллиард. Оба показателя соответствовали всем требованиям североамериканских нормативных актов. Дым от лесных пожаров сейчас чаще выбрасывает в атмосферу оба загрязняющих вещества, поскольку пожары с каждым годом бушуют все дальше на север.
«Канадский воздух часто описывают как чистый, но наши исследования показывают, что даже низкий уровень загрязнения воздуха связан с ухудшением здоровья мозга», — говорит Азаб.
Были использованы два когнитивных теста. Монреальская когнитивная оценка (MoCA) охватывает память, внимание, речь и ориентацию. Тест MoCA — это быстрый инструмент, который врачи выдают, когда им нужно быстро оценить результаты. В тесте на замену цифровых символов (DSST) участникам предлагается как можно быстрее сопоставить символы с числами.
Более ранние исследования связывали более загрязненный воздух с более низкими результатами теста DSST у пожилых американцев. У некоторых участников были собраны данные МРТ. Цель заключалась в выявлении скрытых сосудистых повреждений, которые могут проявляться у людей без внешних симптомов.
Люди, живущие в районах с более высоким уровнем PM2.5, показали более низкие результаты в обоих тестах. Более высокий уровень диоксида азота также коррелировал с более низкими показателями. Пробелы были небольшими, но постоянными – своего рода тихая эрозия, которая накапливается с годами, а не та, которую можно заметить в любой конкретный день.
Это были средние показатели снижения качества воздуха в популяции, воздух которой и без того находился в пределах самых чистых показателей в мире. Эти закономерности сохранялись даже после учета уровня образования, курения и образа жизни.
До публикации этой статьи отсутствовали доказательства связи между столь низким уровнем воздействия и когнитивными изменениями у здоровых людей среднего возраста. Большинство предыдущих исследований проводилось в сильно загрязненных городах или с участием людей, которым уже был поставлен диагноз.
«Эти изменения могут происходить незаметно, за годы до появления каких-либо заметных симптомов», — говорит Азаб. Разница в баллах появляется задолго до того, как члены семьи что-либо заметят.
МРТ рассказала вторую часть истории. Диоксид азота был обнаружен в связи со скрытым сосудистым повреждением головного мозга – едва заметные белые пятна в местах, где мелкие сосуды незаметно протекали.
В ходе исследования было установлено, что эти показатели связаны с повышенным риском инсульта у пожилых людей. Увеличение концентрации на 5 частей на миллиард в течение длительного времени повышало вероятность положительного результата сканирования примерно на 8 процентов.
У женщин наблюдалась более сильная связь, поскольку на них ложилась большая часть работы по визуализации. Исследователи пока не могут объяснить причину. Эти отметины обычно невидимы для людей, которые их носят. Но с течением десятилетий они накапливаются в областях, связанных с риском развития деменции, располагаясь в проводящих путях белого вещества, которые мозг использует для передачи сигналов.
Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний не объяснили результаты. Даже после учета артериального давления, диабета, массы тела, курения и образа жизни, сигналы загрязнения оставались неизменными.
Такая закономерность позволяет предположить, что загрязнение воздуха достигает мозга по пути, отличному от пути к сердцу. Как именно это происходит, пока неясно. В более ранней работе той же группы исследователей эти загрязняющие вещества были связаны с утолщением стенок артерий, но когнитивные выводы указывают на совершенно иную причину.
«Выявление факторов, которые могут нанести вред мозгу на ранних стадиях и которые потенциально можно предотвратить, имеет решающее значение для защиты здоровья мозга в более позднем возрасте», — сказал соавтор исследования профессор Рассел де Соуза.
Канадское исследование снижает этот порог. Когнитивные эффекты от загрязнения воздуха проявлялись даже при отсутствии сильно загрязненного воздуха или явных симптомов. У здоровых людей среднего возраста все же наблюдались измеримые изменения.
Для врачей это означает, что качество воздуха становится частью разговора о старении мозга – наряду с артериальным давлением, сном, физическими упражнениями и питанием. Перед градостроителями теперь стоит вопрос, достаточно ли строги нынешние стандарты.
На индивидуальном уровне совет кажется знакомым: проводите меньше времени вблизи мест с интенсивным движением и используйте очистители воздуха в дни с задымленным воздухом. Те же меры, которые рекомендуются для защиты легких и сердца, могут также помочь защитить мозг.
