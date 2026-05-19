«Безопасный» уровень загрязнения воздуха может нанести вред мозгу

Канада входит в число стран с самым чистым воздухом на планете. В большинстве лет уровень загрязнения воздуха здесь значительно ниже пределов, которые организации здравоохранения считают безопасными. Ничто в небе над головой не указывает на необходимость предупреждения.Однако в недавнем исследовании, в котором приняли участие почти 7000 канадцев, ученые обнаружили, что даже фоновый уровень загрязнения воздуха, признанный регулирующими органами безопасным, сопровождался измеримым снижением скорости мышления и повреждениями, видимыми на МРТ. Результаты исследования опубликованы в журнале Stroke.Участники представляли пять канадских провинций, средний возраст составлял 57 лет. Примерно половина из них были женщинами, и ни у кого из них ранее не было диагностировано сердечно-сосудистых заболеваний или инсульта.Перед началом исследования для каждого участника был смоделирован средний пятилетний уровень воздействия загрязнения воздуха. Исследователи хотели выяснить, влияют ли низкие фоновые концентрации загрязняющих веществ на здоровье мозга в среднем возрасте. Исследование возглавила Санди Азаб из Университета Макмастера.Средняя концентрация мелкодисперсных частиц – частиц размером с сажу, называемых PM2.5 – составила 6,9 микрограмма на кубический метр. Это чуть выше безопасного предела, установленного Всемирной организацией здравоохранения, – 5 микрограммов на кубический метр.Содержание диоксида азота в выхлопных газах в среднем составляло 12,9 частей на миллиард. Оба показателя соответствовали всем требованиям североамериканских нормативных актов. Дым от лесных пожаров сейчас чаще выбрасывает в атмосферу оба загрязняющих вещества, поскольку пожары с каждым годом бушуют все дальше на север.«Канадский воздух часто описывают как чистый, но наши исследования показывают, что даже низкий уровень загрязнения воздуха связан с ухудшением здоровья мозга», — говорит Азаб.Были использованы два когнитивных теста. Монреальская когнитивная оценка (MoCA) охватывает память, внимание, речь и ориентацию. Тест MoCA — это быстрый инструмент, который врачи выдают, когда им нужно быстро оценить результаты. В тесте на замену цифровых символов (DSST) участникам предлагается как можно быстрее сопоставить символы с числами.Более ранние исследования связывали более загрязненный воздух с более низкими результатами теста DSST у пожилых американцев. У некоторых участников были собраны данные МРТ. Цель заключалась в выявлении скрытых сосудистых повреждений, которые могут проявляться у людей без внешних симптомов.Люди, живущие в районах с более высоким уровнем PM2.5, показали более низкие результаты в обоих тестах. Более высокий уровень диоксида азота также коррелировал с более низкими показателями. Пробелы были небольшими, но постоянными – своего рода тихая эрозия, которая накапливается с годами, а не та, которую можно заметить в любой конкретный день.Это были средние показатели снижения качества воздуха в популяции, воздух которой и без того находился в пределах самых чистых показателей в мире. Эти закономерности сохранялись даже после учета уровня образования, курения и образа жизни.До публикации этой статьи отсутствовали доказательства связи между столь низким уровнем воздействия и когнитивными изменениями у здоровых людей среднего возраста. Большинство предыдущих исследований проводилось в сильно загрязненных городах или с участием людей, которым уже был поставлен диагноз.«Эти изменения могут происходить незаметно, за годы до появления каких-либо заметных симптомов», — говорит Азаб. Разница в баллах появляется задолго до того, как члены семьи что-либо заметят.МРТ рассказала вторую часть истории. Диоксид азота был обнаружен в связи со скрытым сосудистым повреждением головного мозга – едва заметные белые пятна в местах, где мелкие сосуды незаметно протекали.В ходе исследования было установлено, что эти показатели связаны с повышенным риском инсульта у пожилых людей. Увеличение концентрации на 5 частей на миллиард в течение длительного времени повышало вероятность положительного результата сканирования примерно на 8 процентов.У женщин наблюдалась более сильная связь, поскольку на них ложилась большая часть работы по визуализации. Исследователи пока не могут объяснить причину. Эти отметины обычно невидимы для людей, которые их носят. Но с течением десятилетий они накапливаются в областях, связанных с риском развития деменции, располагаясь в проводящих путях белого вещества, которые мозг использует для передачи сигналов.Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний не объяснили результаты. Даже после учета артериального давления, диабета, массы тела, курения и образа жизни, сигналы загрязнения оставались неизменными.Такая закономерность позволяет предположить, что загрязнение воздуха достигает мозга по пути, отличному от пути к сердцу. Как именно это происходит, пока неясно. В более ранней работе той же группы исследователей эти загрязняющие вещества были связаны с утолщением стенок артерий, но когнитивные выводы указывают на совершенно иную причину.«Выявление факторов, которые могут нанести вред мозгу на ранних стадиях и которые потенциально можно предотвратить, имеет решающее значение для защиты здоровья мозга в более позднем возрасте», — сказал соавтор исследования профессор Рассел де Соуза.Канадское исследование снижает этот порог. Когнитивные эффекты от загрязнения воздуха проявлялись даже при отсутствии сильно загрязненного воздуха или явных симптомов. У здоровых людей среднего возраста все же наблюдались измеримые изменения.Для врачей это означает, что качество воздуха становится частью разговора о старении мозга – наряду с артериальным давлением, сном, физическими упражнениями и питанием. Перед градостроителями теперь стоит вопрос, достаточно ли строги нынешние стандарты.На индивидуальном уровне совет кажется знакомым: проводите меньше времени вблизи мест с интенсивным движением и используйте очистители воздуха в дни с задымленным воздухом. Те же меры, которые рекомендуются для защиты легких и сердца, могут также помочь защитить мозг.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки