Назван способный снизить воспаление в лимфатической системе чай

Китайский чай любао может помогать восстанавливать работу лимфатической системы и снижать воспаление.Лимфедема — это хронический отек, который возникает, когда лимфатическая система плохо отводит жидкость из тканей. Из-за этого в руках, ногах или других частях тела накапливается лимфа, появляется отечность, воспаление, боль и риск инфекций.Авторы изучили действие ферментированного чая любао на лимфатические эндотелиальные клетки, выстилающие лимфатические сосуды. Анализ показал, что при лимфедеме резко возрастает активность белка PRKCB, связанного с воспалением и нарушением обмена веществ. Экстракт чая снижал активность этого белка и улучшал способность клеток восстанавливаться после воспалительного повреждения.Особенно сильный эффект показали соединения чая, включая тилирозид и кверцетин. Пока результаты подтверждены только в клеточных экспериментах, поэтому говорить о лечении людей рано. Но авторы считают, что любао может стать перспективным функциональным продуктом для поддержки работы лимфатической системы.

