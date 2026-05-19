Мужчинам в климаксе дали несколько советов

Гинеколог Татьяна Илюхина дала несколько советов мужчинам в климаксе, которые помогут легче пережить этот период. Эту тему она затронула в своем Telegram-канале.По словам Илюхиной, необходимо бросить курить и отказаться от крепкого алкоголя. Также она посоветовала мужчинам заниматься физическими упражнениями 150 минут в неделю вместо лежания на диване.Еще один совет врача — заботиться о психическом здоровье, так как стресс приводит к снижению уровня тестостерона в крови. Что касается рациона, необходимо убрать из него сладости. Мясо стоит выбирать без содержания эстрогенов. В заключение Илюхина порекомендовала регулярно тренировать память, например, изучать иностранные языки, а также начать гормональную терапию, если врач найдет показания к ней.

