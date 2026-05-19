Раскрыты ускоряющие старение факторы сна

Доцент кафедры радиологии Колумбийского университета (США) Цзюньхао Вэнь раскрыл, какие факторы сна могут ускорять старение.Вэнь рассказал, что совместно с коллегами проанализировали данные почти полумиллиона человек и сравнили их режим отдыха с состоянием различных органов и систем организма. Выяснилось, что медленнее старели и были в лучшей форме те, кто спал от 6,4 до 7,8 часа в сутки. Люди, отдыхавшие больше или меньше этого времени, чаще сталкивались с ускоренными возрастными изменениями.Специалист отметил, что недостаток отдыха связан с повышенным риском депрессии, тревожности, диабета второго типа, гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, нарушения режима были связаны с болезнями легких и проблемами пищеварения.«Сон важен для поддержания здоровья органов, включая метаболический баланс и здоровую иммунную систему», — отметил Вэнь. Он также добавил, что нарушения сна необязательно являются причиной проблем со здоровьем. Нередко они являются ранними сигналами организма о нарушениях.

