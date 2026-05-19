Диетологи назвали перекусы, подавляющие тягу к сладкому

Эти перекусы рекомендуются худеющим людям и тем, кто бы хотел отказаться от сладкого в своем ежедневном рационе.О перекусах, способных подавлять тягу к сладкому, сообщил журнал She Finds. Выступившие в его публикации диетологи посоветовали включать их в питание тем, кто принял решение отказаться от готовых сладостей, – предложенные экспертами закуски помогают сделать тягу к сладкому вкусу гораздо менее мучительной.Хумус с овощами. По мнению диетолога-нутрициолога Лизы Янг, это один из самых полезных вариантов перекуса практически для всех, включая худеющих. Содержащийся в хумусе белок способствует длительному чувству сытости. Овощная клетчатка стимулирует рост полезной кишечной флоры, которая не нуждается в сладком для своего развития.Яблоки с маслом. Яблоки обеспечивают организм пищевыми волокнами, которые помогают удерживать баланс сахара в крови (такой баланс важен, поскольку скачки сахара провоцируют острый голод, неуемный аппетит и тягу к углеводам).«Яблоки помогают подавить тягу к сладкому, так как содержат пектин. Этот элемент предотвращает скачки сахара в крови».Кроме того, в яблоках содержатся витамины и антиоксиданты, ускоряющие метаболизм. Арахисовое масло помогает этому составу лучше усваиваться, вдобавок само хорошо насыщает.Йогурт с ягодами. Греческий йогурт – источник белка и пробиотиков, полезных для развития «хороших» кишечных бактерий. Ягоды богаты антиоксидантами и клетчаткой, которую так любит пищеварительный тракт. Чем лучше развита полезная кишечная микрофлора, тем крепче иммунитет, слабее тяга ко всему вредному и меньше жира в теле.«Здоровый кишечник регулирует обмен веществ в организме, что приводит к потере веса».Орехи и сухофрукты. Их смесь – подходящая замена конфетам. Такой перекус не только позволяет чувствовать сладкий вкус, но и содержит много клетчатки и белка (не считая витаминов и микроэлементов), а значит сытость после него будет держаться долго.

