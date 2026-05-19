JAMA: загрязненный воздух повышает риск одного типа деменции в четыре раза

Ученые из Университета Флориды выяснили, что даже незначительное повышение уровня загрязнения твердыми частицами (PM) и диоксидом азота (NO?) связано с повышенным риском развития деменции с тельцами Леви и паркинсонической деменции. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.В ходе ретроспективного когортного анализа ученые изучили медицинские данные более 2,1 миллиона датчан в возрасте 65-95 лет за период с 2001 по 2021 год.За время наблюдения деменция с тельцами Леви (ДТЛ) развилась у трех тысяч пациентов, а деменция, ассоциированная с болезнью Паркинсона (Д-БП), — у 3800. Используя домашние адреса участников на протяжении более десяти лет, исследователи реконструировали индивидуальный уровень воздействия загрязнителей воздуха.Анализ показал: каждое дополнительное увеличение концентрации твердых частиц в воздухе повышало риск развития ДТЛ почти в четыре раза, а Д-БП — более чем в два раза. Влияние диоксида азота оказалось менее выраженным, но статистически значимым: повышенная экспозиция NO? была связана с почти двукратным увеличением вероятности возникновения деменции с тельцами Леви.Авторы напоминают, что патогенетической основой ДТЛ и болезни Паркинсона служат аномальные агрегаты белка альфа-синуклеина в нейронах — так называемые тельца Леви. Эти включения нарушают нейрохимические процессы, приводя к прогрессирующим когнитивным, моторным и поведенческим расстройствам.Загрязнители, по-видимому, выступают триггерами нейровоспаления. Как пояснил ведущий исследователь, профессор Дмитрий Давыдов из Института Нормана Фексела, твердые частицы и диоксид азота повсеместно образуются при дорожном движении, судоходстве и сжигании топлива. Их микроскопический размер позволяет им проникать в кровоток при вдыхании и преодолевать гематоэнцефалический барьер.«Мы знаем, что компоненты загрязненного воздуха вызывают воспаление в сердце и легких. Похоже, они так же влияют и на мозг», — резюмировали ученые.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки